“Dopinge” ev sahipliği yaptık

TÜRKİYE DOPİNG KURULUNDA CEZALARI MEVCUT… ‘Ülkelerarası bir yarışma olacağı için seyirciye kapalı olarak gerçekleştirilecek” şeklinde duyurusu yapılan şampiyonaya katılan Hasan Yanar, Ernu Akfiliz, Murat Kekeç ve Hikmethan Küçük’ün Türkiye Doping Kurulu’nda dopingden cezaları mevcut.

Ülkemizde dün sona eren ve “Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası” adı altında yapılan şampiyonaya dopingden ceza almış kişilerin yer aldığı belirlendi.

Türkiye ve KKTC’nin birlikte organize ettiği ve Acapulco Otel’de yapılan şampiyonaya katılan Türkiye kafilesindeki bazı sporcu ve/veya antrenörlerin doping cezası bulunuyor.

Dört kişi

‘Ülkelerarası bir yarışma olacağı için seyirciye kapalı olarak gerçekleştirilecek” şeklinde duyurusu yapılan şampiyonada sadece organizasyona dahil olanların yarış alanına girmesine izin verildi. Bu şampiyonada Türkiye’den katılan Hasan Yanar, Ernu Akfiliz, Murat Kekeç ve Hikmethan Küçük’ün Türkiye Doping Kurulu’nda doping cezalı oldukları yönünde kayıtları var.

Ne kullandılar

Murat Kekeç’in 2015 yılında idrar sökücü ve diğer maskeleyici maddeler içeren Furosimede ilaç kullandığı yönünde Türkiye Doping Ceza Kurulu’nda kaydı var. Dört yıl dopingden ceza alan Murat Kekeç’in cezası Nisan 2019’da tamamlanacak.

Şampiyonada yer alan Ernu Akfiliz, geçmiş yıllarda alınan örneklerinde, anabolik maddeler, idrar söktürücüler ve diğer maskeleyici maddeler bulunması son ucunda cezası bulunuyor. Akfiliz’in kullandığı yasaklı maddenin ise Clenbuterol, Drostanolone, Spironolactone olduğu belirtildi. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu sporcunun cezası 4 yıl olduğu açıklanıp, 2021 Nisan ayında tamamlanacağı açıklandı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nda kaydı olan ve ülkemizde yapılan şampiyonaya İstanbul’dan katılan Hasan Yanar’ın, 2016 yılında yasaklı madde kullanması nedeniyle doping cezası bulunuyor. Hasan Yanar, Türkiye Doping Kurulu tarafından yapılan testlerde Norandrosterone, Boldenone, Boldione, Clenbuterol, Drostanolone, Hydrochlorothiazide, Stanozolol kullandığı tespit edilerek 2020’yılına kadar ceza aldı.

KKTC’de yapılan Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası katılan Türkiye Doping Kurulu tarafından ceza almış Hikmethan Küçük de bulunuyor.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nda kaydı olan Küçük’ün Anabolik maddeler kullandığı ve bu maddelerin Boldenone, Drostanolone ve Stanozolol olduğu tespit edilerek 4 yıl ceza kaydı yer alıyor. Söz konusu kişinin dopingden cezası 2020 yılında sona erecek.