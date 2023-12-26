Doratlı’dan açıklama: Ayça Alav’ın cinayet zanlılarının Güney Kıbrıs’ta tutuklandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor

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26/12/2023

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Doratlı’dan açıklama: Ayça Alav’ın cinayet zanlılarının Güney Kıbrıs’ta tutuklandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Salih Can Doratlı, Ayça Alav’ın öldürülmesiyle ilgili cinayet zanlısı olarak aranan iki şahısın Güney Kıbrıs’ta tutuklandığı yönündeki iddiaların “gerçeği yansıtmadığını” söyledi.

Salih Can Doratlı, Alav cinayeti zanlılarının Güney Kıbrıs’ta tutuklandığı iddialarına ilişkin TAK’a yaptığı açıklamada, “Bugün bazı basın organlarında yer alan tutuklamaya ilişkin haberler maalesef gerçeği yansıtmamaktadır. Rum yetkililer ve BM polisi nezdinde gerekli iletişim ve girişimlerimiz en etkili şekilde sürdürülmektedir. Çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Doratlı, Alav cinayetiyle ilgili herhangi bir tutuklama olması halinde bu bilgilinin Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

Polis Basın Subaylığı da cinayet zanlılarının Güney’de tutuklandığı iddialarını doğrulamamıştı.

Başkent Lefkoşa’da 22 Aralık’ta Ayça Alav’ın iş yerinde öldürülmesi ile ilgili cinayet zanlısı olarak aranan iki şahısın, Güney Kıbrıs’a geçtiği yönünde bilgi edinilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatıyla Teknik Komiteler Koordinatörü ile Suç ve Suça İlişkin Teknik Komitesi zanlıların tutuklanarak, teslim edilmesi için gerekli girişimleri başlatmıştı.

26/12/2023 14:05
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TAGS: Ayça Alav, cinayet
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