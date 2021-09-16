Dördünücü çocuğuna mı hamile?

İngiltere Prensi William ile evli olan Kate Middleton'ın, temmuz ayından bu yana kamuoyu önüne çıkmaması 'Hamile mi?' söylentilerine neden oldu.

Middleton'un hafta sonu ailesiyle, kardeşi James'in Fransa'da yapılan düğününe katıldığı belirtilirken, düğünden fotoğraf yayınlanmaması soru işaretlerine yol açtı.

70 gündür kamuoyu önüne çıkmayan Cambridge Düşesi, en son Wembley Stadyumu'nda Euro 2020 final karşılaşmasını izlerken görülmüştü.

Çiftin resmi Instagram hesabından da, Kate Middleton'ın yakın tarihli bir fotoğrafı paylaşılmadı. Prens William birçok etkinliğe katılırken görüntülendi.

Hamilelik iddialarının kamuoyunda yüksek sesle konuşulması ve manşetlerde yer alması üzenine

Cambridge Düşesi'nin Afganistan'dan mültecilerin tahliyesine yardım eden görevlilerler bir araya geldiği fotoğraflar yayınlandı.

Elbette Kate Middleton'ın kıyafeti ve göbeği yine de tartışma konusu oldu.

Kate ve William çiftinin Prince George (6), Prenses Charlotte (4) ve Prince Louis, (1) olmak üzere üç çocuğu bulunuyor. Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyet görevlerini bırakma krizinin ardından eşi ile ilk resmi görevinde görüntülenen Kate Middleton, Yorkshire’daki Khidmat Centre ziyaretindeki sohbetinde William’ın daha fazla çocuk istemediğini söylemişti.

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16/09/2021 10:41