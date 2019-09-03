Dorian kasırgasını yok etme planı sosyal medyayı salladı

ABD'nin Florida eyaletinde bir televizyon kanalına demeç veren ve ismi açıklanmayan bir kişi, ABD ordusuna Dorian kasırgasını yok etmesi için okyanusa buz atarak suyu serinletmesini önerdi ve askeri uçakların Dorian'ın çevresinde daire çizerek kasırganın yönünü değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Florida eyaletinin Palm Bay bölgesinde çekim yapan bir televizyon kanalı bölge halkına Dorian kasırgası ile ilgili görüşlerini sordu.

Röportaj veren ve ismi açıklanmayan bir kişi, durumun kötüye gittiğini fakat yetkililerin kasırgalarla mücadele etmek adına fiziksel olarak hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Açıklama yaparken son derece öfkeli olduğu anlaşılan adam bir süre sonra kameraya baktı ve kasırgaları kökten yok etmek adına planını anlattı.

"Neden ordu ılık suya buz atmıyor? Buz atsa kasırga bu denli hızlı ilerlemez" diyerek planından bahsetmeye başlayan adam, "Kasırga etrafında birkaç savaş uçağını rüzgar yönünün tersine doğru uçurarak da kasırga ile mücadele edilebilir" dedi.

Sosyal medyada viral haline gelen röportaj 5 milyona yakın görüntülenme aldı.

Çok sayıda kişi adamın planını saçmalık olarak nitelerken bazıları da planın denemeye değer olduğunu ifade etti.

KASIRGA CİDDİ TAHRİBATA YOL AÇTI

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.

ABD'nin güneydoğu sahillerine 3'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası'nın pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor.