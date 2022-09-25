Dört aylık hamile Hazal Kaya'dan ayna pozu

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la altı yıllık ilişkisini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Fikret Ali adını vermişti. Atay ile mutlu birliktelikleri devam eden Kaya, son olarak internet dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda rol almıştı.

SOSYAL MEDYAYA ARA VERDİ

Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti. Birkaç gün önce Instagram hesabı üzerinden sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sağlık sorunları yaşadığını yazmıştı. Kaya'nın sözleri takipçilerini endişelendirmişti.

"Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla" diyen Hazal Kaya, yayınladığı fotoğrafa; "Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. 'Ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi, yani umarım! Öptüm" notunu düşmüştü.

FİKRET ALİ'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR

Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Kaya, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Selin Şekerci ile gittiği Melike Şahin konseri çıkışı objektiflere yansımıştı. Oyuncu, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı ve kız bebek beklediğini söylemişti.

İŞTE KIZININ ADI

İkinci kez anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, bu kez kızının adını duyurdu. Ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hazal Kaya, Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" ifadelerini not düştü.

31 yaşındaki Kaya, ayrıca, "İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." dedi. Takipçileri ise ünlü oyuncuya, "Tebrikler." mesajları yağdırdı.

ASANSÖRDE POZ VERDİ

Hayranlarını verdiği pozlarla heyecanlandıran Kaya, yeni bir pozunu paylaştı. Ayna karşısında poz veren ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

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25/09/2022 16:46