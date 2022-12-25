Dört bölgede oy sayımı tamamlandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Yeniboğaziçi'nde Katip Demir, Mehmetçik-Büyükkonuk'ta Fatma Çimen Tuğlu, Erenköy-Karpaz'da Hamit Bakırcı, Lefke'de Aziz Kaya seçildi

Lefkoşa 25 Aralık 22 (TAK): Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik, ülke genelinde 730 sandığın açıldığını, dört bölgede ise oy sayımının tamamlandığını açıkladı.

Yeniboğaziçi, Mehmetçik-Büyükkonuk, Erenköy-Karpaz ve Lefke'de tüm sandıkların açılarak sayıldığını belirten Şefik, diğer bölgelerde ise oy sayımının sürdüğünü duyurdu.

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25/12/2022 20:40