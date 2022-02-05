Dört gazete 10 TL, iki gazete 8 TL, dört gazete 5 TL…

Haber Kıbrıs-Özel

Covid-19 salgınından ve döviz krizinden ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenerek zor günlerden geçen kâğıda basılı gazeteler, kısa süre içinde ikinci kez fiyatına zam yapmak zorunda kaldı. Günlük yayınlanan gazetelerden dördü fiyatını 10 TL, ikisi de 8 TL’ye yükseltti.

Kağıt parası ile baskı ücretlerinin astronomik şekilde artması, asgari ücretin 7 bin TL’ye yükselmesi ve döviz krizinden dolayı şirketlerin verdikleri reklamlara kısıtlama getirmesi gazeteleri zam yapmak zorunda bıraktı.

Kısa süre önce fiyatlarını 7 TL ve 6 TL’ye yükselten dört gazete, ikinci bir zamla 10 TL oldu…

Günlük düzenli çıkan gazetelerden Diyalog, Star Kıbrıs ve Vatan gazeteleri henüz fiyatlarını artırmadı.

KIBRIS Gazetesi fiyatını 6 TL’den 10 TL’ye, Avrupa gazetesi 7 TL’den 10 TL’ye, Yeni Bakış Gazetesi 6 TL’den 10 TL’ye ve Detay Gazetesi de 6 TL’den 10 TL’ye çıkardı.

Yenidüzen Gazetesi ile Halkın Sesi Gazetesi ise 2 TL’lik zamla fiyatlarını 6 TL’den 8 TL’ye yükseltti.

Okuyucularına günlük promosyonlar da veren Diyalog gazetesi, fiyatını artırmayarak 5 TL’den satılmaya devam ediyor. Aynı şekilde Star Kıbrıs ve Vatan da fiyatlarına zam yapmayarak 5 TL’den satılıyor.

Hangi gazete, kaç para?

KIBRIS: 10 TL

Avrupa: 10 TL

Yeni Bakış: 10 TL

Detay: 10 TL

Yenidüzen: 8 TL

Halkın Sesi: 8 TL

Diyalog: 5 TL

Star Kıbrıs: 5 TL

Vatan: 5 TL

Hakikat 5 TL

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05/02/2022 19:11