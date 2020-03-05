Dört sınır kapısının kapatılması Pazartesi gününe kadar uzatıldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yeşil Hatta bulunan 4 sınır kapısının Pazartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Rum Bakanlar Kurulu konuyu Pazartesi günü tekrar ele alacak

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Rum tarafının dört geçiş noktasının kapatılması yönünde aldığı tek yanlı kararı Pazartesine kadar uzattığını açıkladı.

Rum Hükümeti koronavirüs salgınını öne sürerek 4 sınır kapısını geçişlere kapatmıştı.

Rum Hükümeti bunun siyasi bir karar olmadığını vurguluyor ancak Kıbrıs'ta koronavirüs vakası yok.

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05/03/2020 13:26