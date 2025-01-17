Dört trafik kazası… Bir yaralı, iki tutuklu, iki kişiye de yasal işlem

KKTC’de bugün ve dün meydana gelen dört trafik kazasında bir kişi yaralandı, iki kişi tutuklandı, iki kişi aleyhinde de yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt’ta Belediye Parkı yanındaki isimsiz kavşak üzerinde, gece yarısı meydana gelen kazada B. Y.(E-29) yönetimindeki YE 999 plakalı araçla seyrettiği sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Turgut Özal Caddesi’ne giriş yaptı. O esnada cadde üzerinde 205 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden E. İ. (E-43) yönetimindeki JB 968 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Beton duvara çarparak durabildi

Lefkoşa’da, bugün saat 00.40’da Z. B. (E-19) 120 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LF 809 plakalı araçla seyrettiği sırada Atatürk Caddesi yol kavşağına geldiğinde, "dikkatsiz ve tehlikeli" şekilde el frenini çekerek dönüş yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırım üzerine çıkıp, bir futbol sahasını çevreleyen beton duvara çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Z.B., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa-Gazimağusa eski ana yolunda dün 06.00 sıralarında meydana gelen kazada A. T. (E-42) yönetimindeki PZ 918 plakalı panelvan araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjdeki trafik adasının bordür taşları ile trafik levhasına çarpan araç, trafik adası üzerinden karşı şeridine geçerek toprak alanda durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.

- Seyyar ışıklı trafik levhası ile beton bariyerlere çarptı

Lefkoşa-Girne Ana yolunda dün sat 22.30’da meydana gelen kazada ise Y. T.(E-27) 165 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NV 536 plakalı araçla seyrettiği sırada Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kavşağına geldiğinde, yol çalışması nedeniyle daralan ve virajlanan yolda dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, seyyar ışıklı trafik levhası ile beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Y. T., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.