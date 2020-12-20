Dört ülkeye daha yayıldı

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, ülkedeki corona virüsün mutasyona uğramış yeni türü için, "Kontrolden çıktı" uyarısında bulundu. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve İtalya ada ülkesine havayolu ulaşımını durdurdu. Fransa'nın da benzer bir adım atacağı bildirildi. Ayrıca dört ülkede yüzde 70 daha bulaşıcı olan yeni virüs türünün görüldüğü duyuruldu.

İngiltere'de yeni corona virüs mutasyonu Avrupa'yı korkutuyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, corona virüsün mutasyona uğramış hali olan yeni türünün kontrolden çıktığını söyledi.

"Herkes, virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli" diyen İngiliz bakan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek kurallara sıkı sıkıya uyulması çağrısı yaptı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İngiltere'de yeni tip corona virüsün (Covid-19) daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı da İngiltere'yle uçuşların karşılıklı olarak askıya alındığını aktardı.

Seyahat yasağı duyuran ülkelere Almanya ve Avusturya da katıldı.

GECE YARISINDAN İTİBAREN

De Croo, televizyon programında yaptığı açıklamasında, İngiltere'den uçak veya trenle Belçika'ya gelecek kişilere sınırların gece yarısından itibaren geçici olarak kapatılacağını söyledi.

İngiltere'nin güneyinde görülen ve daha çabuk bulaştığı belirtilen yeni bir virüs hakkında bilimsel istişarelerde bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade eden De Croo, 24 saatlik sürenin uzatılabileceğini kaydetti.

De Croo, "Mutasyonla veya yeni virüs türünün Avrupa ana karasına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili cevapsız birçok soru var." dedi.

HOLLANDA DA UÇUŞLARI DURDURMUŞTU

Hollanda hükümeti de dün gece İngiltere ile uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladığını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıklamıştı.

Fransa'nın da İngiltere'ye uçuşları durdurabileceği bildirildi.

YENİ TÜR DİĞER ÜLKELERE SIÇRADI

Ülkeler önlem olarak sınırları kapatıyor. Öte yandan Belçika ve Hollanda'dan gelen bilgilere göre iki ülkede de yeni tür corona virüs mutasyonu halihazırda görülmüş durumda.

Öte yandan BBC'ye açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri Belçika ve Hollanda'nın yanısıra Avusturya ve Danimarka'da da mutasyona uğramış corona virüs vakalarına rastlandığı belirtti.

AFP'nin haberine göre DSÖ Avrupa Ofisi yeni mutasyonun ortaya çıkmasının ardından üye ülkelere önlemleri artırmaları çağrısında bulundu. Bu ofisin verilerine göre Danimarka'da dokuz vaka görüldü. Hollanda ve Avusturya'da ise birer vakaya rastlandı.

DSÖ'DEN YAKIN TEMAS AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Covid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

"Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.

YENİ TÜR YÜZDE 70 DAHA FAZLA BULAŞICI

İngiltere'nin güneydoğusunda Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

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20/12/2020 19:43