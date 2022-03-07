Dörter Construction, projelerini İsveç’te tanıttı

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07/03/2022

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Dörter Construction, projelerini İsveç’te tanıttı

Mağusa’nın önde gelen inşaat şirketlerinden Dörter Construction İsveç’in Gothenburg şehrinde düzenlenen emlak fuarına katıldı.

İsveç’te Kuzey Kıbrıs’taki hayata geçirdikleri projelerini tanıtma imkanı bulan şirket, yabancılardan gördüğü ilgiden oldukça memnun bir şekilde fuardan ayrıldı.

Dörter Construction direktörlerinden Metin Dörter, Kuzey Kıbrıs’a olan ilgiden memnun kaldıklarını, iki gün süren fuarda stantlarının oldukça ilgi gördüğünü dile getirdi.

Metin Dörter, “Bu içerisinden geçtiğimiz zor dönemde ülkemizin yabancı yatırımcılar tarafından beğenilmesi bizi ilerisi için daha fazla umutlandırıyor” diye konuştu.

07/03/2022 10:54
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TAGS: Dörter Construction, proje, haber
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