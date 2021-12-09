Dörter Construction’dan kaçırılmayacak fırsat

Mağusa’nın önde gelen kuruluşlarından Dörter Construction, yılbaşına özel süper bir kampanya ile yine karşınızda.

İskele Long Beach’te Mckenzie Gold Residences içerisinde bulunan ve Haziran 2022’de teslim edilecek son 10 adet 1+1 lüks daire çok özel fiyatla sizleri bekliyor.

Yılbaşı kampanyası kapsamında vatandaşa sunulan bu özel fırsat ile 10 kişi özel fiyattan ev sahibi olabilecek.

İster yatırım ister tatil evi olarak kullanabileceğiniz lüks daireler sadece 39.900 Pound’dan sizleri bekliyor.

Kıbrıs’ın yükselen değere sahip İskele Long Beach bölgesinde bulunan Dörter Construction imzasıyla inşaatı devam eden ve Haziran 2022 de teslime hazır olacak olan Mckenzie Gold Residences

59 lüks daireden oluşacak olan projede son 10 daire sizleri bekliyor.

Biri infinity havuz olmak üzere 2 havuza sahip olacak sitede ayrıca roof bar, biri roof restorant olmak üzere 2 restorant ve bir de coffee shop bulunacak.

Dörter Construction güvencesiyle maviye eşlik eden dairelerde konforu ve rahatlığı yaşamak isterseniz siz de bu muhteşem fırsattan yararlanabilirsiniz.

10 daire için 31 Aralık 2021’e kadar sürecek kampanyadan yararlanmak için geç kalmayın. 05469914004 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

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09/12/2021 16:02