Dörtlü Suriye Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşiyor

Dörtlü Suriye Zirvesi Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla bugün İstanbul’da düzenlenecek. Zirve öncesi Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Rus mevkidaşları ile görüştü. Liderleri taşıyan uçaklar İstanbul'a iniş yapmaya başladı. İşte tüm detaylar...

Vahdettin Köşkü’nde yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katılıyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura da toplantıda hazır bulunacak ve liderlere bir sunum gerçekleştirecek.



MERKEL, PUTİN VE MACRON İSTANBUL'DA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi. Merkel'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı. Merkel, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı ve Vahdettin Köşkü'ne geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de uçağı İstanbul'a indi. Putin de havalimanından doğrudan Vahdettin Köşkü'ne geçecek. Macron'un uçağı da İstanbul'a iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Angela Merkel Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.

ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne geldi. Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne ulaştı. Erdoğan, yol boyunca kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirveye, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel de katılacak.

PUTİN VE MACRON TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kremlin'den yapılan açıklamada Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un zirve öncesinde telefonda görüştükleri belirtildi.

DÖRTLÜ ZİRVE ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞMELER

Dörtlü zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ikili ve heyetler arası bir görüşme yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da zirve öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek, İdlib’deki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularına ilişkin görüştü.

SURİYE KRİZİNDE ÖNEMLİ ADIM

Suriye konulu dörtlü zirve, Suriye krizinde siyasi çözüme yönelik ilerleme açısından önemli bir adım olacak. Türkiye İdlib konusunda Avrupa’nın güvenliği adına da önemli bir adım atmayı başardı. Soçi Mutabakatı’nın imzalanmasından bir hafta sonra gerçekleşen Erdoğan-Merkel görüşmesinin somut çıktılarından biri dörtlü zirvenin toplanacağının açıklanması oldu.

Bu aşamada Astana’nın kazanımlarının Cenevre’ye taşınması gerekecek ve Suriye’de siyasi çözüme her halükarda çok daha geniş katılımlı bir platformda ulaşılacak.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN ORTAK ÇABA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

MASADA NELER VAR?

Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak. Türkiye her ne kadar ABD ve Avrupa’nın YPG/PKK konusundaki tutumundan rahatsız olsa da Suriye’de siyasi çözüm konusunda söz konusu aktörler ile daha yakın bir pozisyona sahip.

İDLİB'İN ARDINDAN SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM



Zirvede İdlib dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci başlık Suriye’de siyasi çözüm. Siyasi çözüm süreci Anayasa Komisyonu ve daha dar bir ekip olması planlanan Anayasa Komitesi’nin kurulması aşamasında kilitlenmiş durumda. Dörtlü zirvenin toplanmasından birkaç gün önce 23 Ekim 2018 tarihinde Moskova’da bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran, BM Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli bir şekilde Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İstanbul’daki dörtlü zirvede de Suriye için Anayasa Komitesi’nin kurulması konusunda karar alınması siyasi çözümde ilerleme açısından önemli bir adım olacak.

BM: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke yaptığı açıklamada, İstanbul’da yapılacak zirvenin Suriye için önemli olduğunu söyledi. Sözcü, BM’nin Suriye’deki sivillere yönelik insani yardım ulaştırmasının, siyasi gelişmelere bağlı olduğuna dikkati çekerek, “Bence güçlü aktörlerin bir araya gelmesi olumlu bir gelişme. (Zirvenin) İdlib ve Suriye genelindeki krize siyasi ve barışçıl bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umuyoruz” dedi.