Dortmund, sahasında 4 golle kazandı
Bundesliga'da Borussia Dortmund ilk yarısında 2-0'ye geriye düştüğü maçta Borussia Mönchengladbach'ı 4-2 mağlup etti. Dortmund bu galibiyetle ligde 3 maç sonra kazandı.
26/11/2023
Almanya Bundesliga'nın 12. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında 4 golle kazandı.
Konuk Gladbach, Rocco Reitz ve Kouadio Kone'nin golleriyle ilk yarıda 2-0'lık üstünlüğü yakalasa da devreye Borussia Dortmund önde girdi.
Marcel Sabitzer, Niclas Füllkrug ve Jamie Jermaine Bynoe-Gittens'in golleriyle Borussia Dortmund devreyi 3-2 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund'da Donyell Malen, 90+7'de skoru belirledi.
Borussia Dortmund bu galibiyetle ligde 3 maç sonra kazandı ve puanını 24'e yükseltti. Gladbach ise 13 puanda kaldı.