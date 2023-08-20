Dortmund, sahasında Köln'ü 1-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı

Almanya Bundesliga'da yeni sezonun açılış haftasında Borussia Dortmund Köln'ü konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısının büyük bir bölümü de 0-0'lık skorla geçilirken ev sahibi Borussia Dortmund rakibini 88. dakikada bulduğu golle mağlup etti.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Bundesliga'da sezonun ikinci haftasında Borussia Dortmund Bochum'a konuk olacak. Köln ise sahasında Wolfsburg'la karşılaşacak.

Sezonun ilk haftasında yarın iki karşılaşma oynanacak. Union Berlin sahasında Mainz'ı ağırlarken Eintracht Frankfurt Darmstad'ı konuk edecek.

Bundesliga'da yeni sezonun ilk haftasında alınan diğer sonuçlar şöyle:

Werder Bremen 0-4 Bayern Münih

Bayer Leverkusen 3-2 Leipzig

Wolfsburg 2-0 Heidenheim

Hoffenheim 1-2 Freiburg

Augsburg 4-4 Gladbach

Stuttgart 5-0 Bochum