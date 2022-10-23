Dortmund, Stuttgart'a patladı!

Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart'ı 5-0 mağlup etti.

Signal Iduna Park'ta üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlıların gollerini 2. ve 53. dakikada Jude Bellingham, 13. dakikada Niklas Süle, 44. dakikada Giovanni Reyna ve 72. dakikada Youssoufa Moukoko kaydetti.



Borussia Dortmund'da maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika oynayan milli futbolcu Salih Özcan, 45+1. dakikada sarı kart gördü.



Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı ve 5. sıraya yükseldi.



Stuttgart ise 8 puanla 16. sıraya geriledi.



Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Freiburg, sahasında Werder Bremen'i 2-0 yenerken, Bayer Leverkusen-Wolfsburg karşılaşması 2-2, Augsburg-Leipzig müsabakası da 3-3 berabere sonuçlandı.

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23/10/2022 10:48