Dörtyol, Galibiyetle Tanıştı: 1-2

Birinci Lig’de 4.hafta maçında Ozanköy ile Dörtyol karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Dörtyol 2-1 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

Ozanköy’ün golü ilk yarıda Okan Kibar’dan gelirken, Dörtyol’a galibiyeti getiren golleri ikinci yarıda Furkan Zengin ve Ayberk Payas attı. Bu sonuçla birlikte Dörtyol puanını 5’e çıkarırken, Ozanköy ise 4 puanda kaldı.

Yer: Ozanköy Mustafa Ökayım Stadı

Hakemler: Ahmet Özkurtuluş, Cemal Sarı, Necmi Bulut, Hakan Muhtaroğlu

Ozanköy: Burak, Okan, Darbaz, Şamil (65.Dk Necat) Akın (72.Dk Mevlüt) Özcan, Emrah, Buğra, Kaan (57.Dk Yulıan) Ersal

Dörtyol: Süleyman, Ali, Anıl, Ayberk (75.Dk İskender) Olcay, Mustafa, Can, Osman (85.Dk Melih) Enver (46.Dk Furkan) Mustafa Ali, Rıdvan

Goller: 36’Okan Kibar (Ozanköy) 46’Furkan Zengin, 70’Ayberk Payas (Dörtyol)

07/10/2019 09:09