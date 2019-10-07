Dörtyol, Galibiyetle Tanıştı: 1-2
K-Pet Birinci Lig’de 4.hafta karşılaşmasında Dörtyol deplasmanda Ozanköy’ü 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetine imza attı.
07/10/2019
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Birinci Lig’de 4.hafta maçında Ozanköy ile Dörtyol karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Dörtyol 2-1 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.
Ozanköy’ün golü ilk yarıda Okan Kibar’dan gelirken, Dörtyol’a galibiyeti getiren golleri ikinci yarıda Furkan Zengin ve Ayberk Payas attı. Bu sonuçla birlikte Dörtyol puanını 5’e çıkarırken, Ozanköy ise 4 puanda kaldı.
Yer: Ozanköy Mustafa Ökayım Stadı
Hakemler: Ahmet Özkurtuluş, Cemal Sarı, Necmi Bulut, Hakan Muhtaroğlu
Ozanköy: Burak, Okan, Darbaz, Şamil (65.Dk Necat) Akın (72.Dk Mevlüt) Özcan, Emrah, Buğra, Kaan (57.Dk Yulıan) Ersal
Dörtyol: Süleyman, Ali, Anıl, Ayberk (75.Dk İskender) Olcay, Mustafa, Can, Osman (85.Dk Melih) Enver (46.Dk Furkan) Mustafa Ali, Rıdvan
Goller: 36’Okan Kibar (Ozanköy) 46’Furkan Zengin, 70’Ayberk Payas (Dörtyol)