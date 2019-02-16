Dörtyol Karakolu'nda iki polis yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dörtyol Polis Karakolu'nda görevli bir polis memurunun tasarrufunda bulunan tabancasının kazaen patlaması sonucu, polis memuru sağ avuç içinden, orada bulunan bir polis çavuşu ise her iki ayağından yaralandı.



Polis memuru, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi sonrasında kontrol altına alınırken, polis çavuşu ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatının ardından Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi’nde kontrol altına alındı.