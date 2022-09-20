Dörtyol Kavşağında Korkutan Kaza!

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20/09/2022

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Dörtyol Kavşağında Korkutan Kaza!

Dörtyol Kavşağında, bugün saat 10:45'te dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Dörtyol Kavsağında, bugün saat 10:45'te Mehmet Bulut yönetimindeki LR 483 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden gelip Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'na çıkması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Murat Aabi (E-24) yönetimindeki SA 166 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

20/09/2022 13:26
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs,
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