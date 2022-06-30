Dörtyol Muhtarı su sıkıntısından şikayetçi

Dörtyol Muhtarı Salih Erel, köyde bulunan 1974 yılı öncesinden kalma su kuyularının hayvancıya sorulmadan Tarımsal Araştırma Çiftçiliğine verildiğini belirterek, Türkiye’den gelen su şebekesinde sıkıntı olduğunda 30 hayvancının su sorunu yaşadığını söyledi.

Salih Erel, bölgede 2 tane 60 tonluk su deposu olduğunu ancak 4 yıldır bakımlarının yapılmaması yanında bir yıldan beridir de depolara su akışı olmadığından dolayı son yangında itfaiyenin depoda su bulamadığını anlattı.

Erel, yaşanan sıkıntıları yetkililere bildirdiklerini ve çözüm beklediklerini kaydetti.

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30/06/2022 12:46