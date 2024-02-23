Dörtyol'a 12, Dikmen'e 8 Maç Saha Kapatma, Berat Kurtay'a 80 Maç, Hüseyin Yıldırım'a 65 Maç Ceza

BTM Kurulu kararları açıklanırken hakemlerin darbedildiği Dörtyol-Pile ve Kozanköy-Dikmen maçlarında Dörtyol ve Dikmen kulüplerine, futbolcular Berat Kurtay ile Hüseyin Yıldırım'a ağır cezalar verildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 17-18 Şubat 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI İskender Yeniçeri (Dörtyol SK)

1 Maç Serhat Körsu (Pile TSK)

1 Maç Gökhan Yavuz (Zella Estate Yenierenköy)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Suhat Altınışık (Bostancı Bağcıl SK)

1 Maç Erkan Alşanlı (Tuzlaspor)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Yusuf Palaz (Ortaköy SK) Murat Çelik (Ortaköy SK) Özder Kızıler (Gülgün Süt Düzova GSK) Asif Arif Ergin (Karaoğlanoğlu SK) Salih Talhaoğlu (Atoll Kozanköy SK) Süleyman Türker (Türkmenköy ASK) Hakan Bukut (Tuzluspor) Serhan Yıldıran (German Gold Akova Vuda)

BTM KURULU KARARLARI

1) 20357 maç numarasıyla 18.02.2024 tarihinde Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı’nda Atoll Kozanköy SK – T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK arasında oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligi Beyaz Grup 13. hafta müsabakasında çıkan ve maçın yarım kalmasına neden olan olaylara ilişkin hakem, gözlemci raporların incelenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 (a) T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK’nın 104852 Lisans numaralı Hüseyin Yıldırım isimli futbolcusu, ikinci ihtar sonrası oyundan ihraç edildikten sonra müsabakanın hakemlerine yönelik küfür etmiş, saldırmış, tehdit etmesinin yanında maçın hakemine yumruk ve tekme ile vurması sonucunda hakemde darp edilen yerlerde ağrılar oluşmuş ve maçın salimen yönetilebilecek ortamın kalmaması nedeniyle maçın tatil edildiği maçın raporlarında tespit edilmiş ve KTFF DT 35 (1), DT 41 (1), DT 44 (2) ve DT 52 maddelerini ihlal ettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, Hüseyin Yıldırım’ın oyuncu sıfatına haiz ve davranışlarının kesinlikle kabul edilemez olması ve maçın oynanmasının engelleyen ortamın oluşmasına neden olmuştur. Hüseyin Yıldırım’a KTFF Disiplin Talimatı 35 (1) uyarınca 20 müsabakadan, DT 41 (1) uyarınca 15 müsabakadan ve DT 44 (2) uyarınca 30 müsabakadan hak mahrumiyeti verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıda anılan cezalar ayrı ayrı çekecek olup, ilgili oyuncuya hak mahrumiyeti cezasının toplamı 65 Müsabakadan men cezası verilir.

1 (b) Yine aynı maçın yarıda kalması ve seyircilerin sahada kargaşa çıkarıp, saha içerisinde girmeye çalışmalarına nedeniyle, T. Ersalıcı Dikmen Gücü’nün sahasının 8 müsabaka kapatılmasına ve skorunun da Atoll Kozanköy SK: 3 – T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK: 0 olarak T.Ersalıcı Dikmen Gücü takımının hükmen mağlup olmasına oy birliği karar verilmiştir.

2) KTFF Soruşturma merciinin Kurulumuza 20.02.2024 tarihindeki sevkinden sonra, 20365 maç numarasıyla 17.2.2024 tarihinde Dörtyol Adem Nural Stadında Dörtyol SK – Pile TSK arasında oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligi Kırmızı Grup 13. hafta müsabakanın bitiş düdüğü sonrası hakemlerin darp edilmesi, saha olaylarının oluşması ve taraftarlarının da saldırı ve küfürlerine ilişkin hakem, gözlemci raporların incelenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

2 (a) Dörtyol SK’nın 110527 Lisans numaralı Berat Kurtay isimli futbolcusu, müsabakanın bitiş düdüğü sonrasında müsabakanın hakemine ve yardımcı hakemine yönelik saldırı ve darp fiilinin işlemesi sonucunda hakemin yere düşmesi ve saha olaylarının da başlamasına neden olacak olgular hakem ve gözlemci raporlarında tespit edilmiştir. Raporların incelenmesi neticesinde, KTFF DT 35 (1), DT 41 (1), DT 44 (2) ve DT 52 maddelerini ihlal ettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, Berat Kurtay’ın oyuncu sıfatına haiz ve davranışlarının kesinlikle kabul edilemez olması nedeniyle, Berat Kurtay’a KTFF Disiplin Talimatı 35 (1) uyarınca 20 müsabakadan, DT 41 (1) uyarınca 15 müsabakadan ve hem müsabakanın hakemine hem de maçın yardımcı hakemine yönelik yaptığı saldırı ve darp filleri nedeniyle DT 44 uyarınca 45 müsabakadan hak mahkûmiyetine verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıda anılan cezalar ayrı ayrı çekecek olup, ilgili oyuncuya hak mahrumiyeti cezasının toplamı 80 müsabakadan men cezası verilir.

2 (b) Yine aynı maçın sonrasında taraftarlarının saha olaylarına karışması ve hakemi darp etmesi sonucunda DT 52/4 uyarınca 12 müsabaka saha kapatmasına ve çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle de DT 53/2 maddesi uyarınca 15.000 TL (15 Bin Türk Lirası) para cezasına oy birliği karar verilmiştir.

3) 20357 maç numarasıyla 18.2.2024 tarihinde Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu SK – Demirhan SK arasında oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligi Beyaz Grup 13. hafta müsabakasında 109841 lisans numaralı Hakan Laçin hakemlere yönelik hakaret etmesi neticesinde DT 41/1 (a) uyarınca 4 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Niyazi GÜVENİR

BTM Kurulu Başkanı