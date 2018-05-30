Mağusa- Lefkoşa yolunda kaza

Mağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde Mutluyaka kavşağı yakınlarında Veysi Elmas yönetimindeki beton mikseri aşırı yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı devrildi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Serkan Kocabaş, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahade altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan kazayla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle;

Ssaat 12:00 sıralarında, Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu 7-8 km'leri arasında, Veysi Elmas, yönetimindeki HV 506 plakalı beton mikseri ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Mutluyaka kavşağı yakınlarında aşırı yağış nedeniyle yolun da kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje çarpıpkarşı şeride geçerek sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Serkan Kocabaş kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir."