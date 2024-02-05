Dörtyol’da kaza, 4 kişi yaralandı!

Dörtyol-Türkmenköy Anayolu üzerinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

05.02.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Dörtyol-Türkmenköy Anayolu üzerinde, Ayhan KAYA (E-55) yönetimindeki ZPG 953 plakalı araç ile Dörtyol istikametinden Türkmenköy istikametine doğru seyrettiği sırada, Fors Car Oto Galeri önlerine geldiğinde karşı istikametten gelmekte olan araçların geçmesini beklemeden, dikkatsizce yolun sağında bulunan yola dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tolga NERGİZ (E-27) yönetimindeki CN 250 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ve ZPG 953 plakalı araçtaki yolcu Şerif KAYA (K-56) ve CN 250 plakalı araçtaki yolcu Amira FİLİPPOVA(K-18), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.