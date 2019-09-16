Dörtyol'da Puanlar Paylaşıldı

K-Pet Birinci Ligde ilk hafta maçında Dörtyol ile Görneç 1-1 berabere kaldı.

Birinci ligin yeni temsilcisileri Dörtyol ile Görneç, dün Dörtyol Stadı'nda karşı karşıyta geldi. Mücadele karşılıklı atılan birer golle 1-1 berabere bitti ve her iki taraf birer puanı hanesine yazdırdı. Dörtyol'un golünü Can Özsoy, Görneç'in golünü ise İlyas Yılmaz kaydetti. Dörtyol, ligin ikinci haftasında Yalova'ya konuk olacak, Görneç ise evinde Bostancı Bağcıl ile karşılaşacak.

Yer: Dörtyol Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz,Yusuf Bakar,Emre Çevikdal, Ramazan Yetişmiş

Dörtyol: Süleyman Langer, Anıl Haklıgör, Doğan Öztürk, Melih Gök, Olcay Mahmut Aykut, Mustafa Tekpınar, Salih Kaplan, Can Özsoy, Osman Şanverdi, Enver Aydınsoy, Mustafa Ali Arslan

Görneç: Ferhat Oğlak, Hasan Denizalp, Orhan Çokbekler, Levent Akçagil, Arda Özkan, Mehmet Çavuş, Mehmet Çavuş, Mehmet İnce, İsmet Paşa Pehlivan, Rifat Alpay İnce, İlyaz Yılmaz

Goller: 38'Can Özsoy (Dörtyol), 17'İlyas Yılmaz (Görneç)