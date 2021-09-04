Dörtyol'dan 12 transfer

Mesarya’nın yeşil beyazlı ekibi Dörtyol son gün yaptığı transferlerle dikkat çekti. Sezon başında Aksa 1.Ligde üst sıraları zorlayabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan Dörtyol'da Erhan Öztürk yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan’ın verdiği rapor doğrultusunda istenilen futbolcularla yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vararak renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlık çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden Dörtyol’da takımın ihtiyaç duyulan mevkiler içinde anlaşmaya vardığı futbolculara Dörtyol Asbaşkanı Yunus Nurdal ve Mustafa Kemal Nural ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda arka arkaya attırılan imzalarla takıma önemli takviyeler yapıldı.

Kadro güçlendi

Bostancı Bağcıl kalecisi Ahmet Vatanseven’i bonservisli sonrasında bonservisi elinde olan genç futbolcu Eren Karaer’i transfer ederek ikinci transferi gerçekleştiren Dörtyol hız kesmedi. Gençler Birliği’nden deneyimli kaleci Çağatay Gürler’i bonservisli, Mesarya’dan Emre Aktaş’ı kiralık, Cihangir'den Ergün Kozandağ'ı kiralık, Karadeniz 61’den Olgun Tekbıyık’ı kiralık, lisansı düşen genç fubolcu Mustafa Ercan, bonservisi elinde olan Rıdvan Doymaz, Yonpaş Dumlupınar’dan Ahmet Gürlü kiralık, Vadili’den Sergen Alparslan, Uğur Alparslan, yabancı kontenjanında ise Berkant İstanbul’u kadrosuna dahil etti.

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04/09/2021 09:14