Döryol Kavşağı’nda korkutan kaza!

Döryol Kavşağı’nda bugün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre kazada Laden Özel hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre: Saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde, Laden Özel (K-31), yönetimindeki PP 575 plakalı salon araç ile Dörtyol köy içerisinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Alaniçi yönüne gitmek için dikkatsizce Dörtyol çemberine giriş yapması sonucu o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyreden Fahri Abo (E-45) yönetimindeki TKN 788 plakalı kamyon ile çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle PP 575 plakalı araç çember içerine savrularak durmuştur. Kaza sonrası PP 575 plakalı araç sürücüsü Laden Özel kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam etmektedir.

24/12/2019 19:42