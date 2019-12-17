Döşenmek Üzere Verilen Mobilyaları Başkasına Sattı

Demirhan’da faaliyet gösteren bir döşeme atölyesine Canan Karahasan tarafından döşenmek üzere emaneten verilen 1 adet 3’lü, 1 adet 2’li, 1 adet tekli, 1 adet 3’lü çekyat ve 1 adet orta masanın, iş yeri sahibi M.T.(E-42) tarafından başka bir şahsa 1,500 TL karşılığında satılmak suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edildi. M.T. tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan C.Y.’nin (E-42) iş yerinin para kasasından 5 bin 600 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Lefkoşa'da, H.B.’nin (E-26) 14 Aralık’ta Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan bir şahsı cezaevinden çıkaracağı vaadiyle, söz konusu şahsın eşinden toplam 4 bin TL nakit parayı alıp Mukayyitliğe yatırmayarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.



SU ÜRÜNLERİ YASASINA AYKIRI HAREKET

Girne’de Kaşgar bölgesinde, dün G.Ç.(E-45) yetkili makamdan izinsiz tasarrufundaki zıpkın ile yasal ölçülerin altında 1 adet Orfoz,1 adet laos, 2 adet mineri ve 1 adet ahtapotu kanunsuz olarak avladığı tespit edildi. G.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Foto:Arşiv

17/12/2019 14:52