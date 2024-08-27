Dost canlısı olarak biliniyordu: Saldırgan yunus dehşet yarattı

Şişe burunlu yunusun bu yıl şu ana kadar Mihama kasabası yakınlarında gerçekleşen 18 saldırının arkasında olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıl saldırılarda en az altı kişi yaralandı ve bir yüzücünün kaburgaları kırıldı. 2022'deki saldırıda da bir kişi yaralandı.

Yetkililer, bu memelilerin yalnızca "keskin dişleriyle insanları ısırıp yaralayabileceği" konusunda değil, aynı zamanda "hayati tehlike oluşturabilecek şekilde denize sürükleyebileceği" konusunda uyarıda bulundu.

Dost canlısı hayvanlar olarak tanınmalarına rağmen yunus saldırıları ölümcül olabilir. 1994'te Brezilya'da bir yunus, üzerine binmeye çalışan iki erkek yüzücüye saldırdı ve birini öldürüp diğerini yaraladı. Tião lakaplı yunusun, bundan önce en az 22 kişiyi yaraladığı düşünülüyordu.

"KENDİ YÖNTEMLERİNCE İLETİŞİM KURUYORLAR"

Japonya'daki Mie Üniversitesi'nde setoloji profesörü olan Tadamichi Morisaka, Mihama'nın yanındaki liman kenti Tsuruga'da bir adamın parmaklarını ısırırken görülen yunusun sırt yüzgecinin, geçen yıl Fukui eyaletinin açıklarında gözlemlenen 2,5 metre uzunluğundaki bir yunusun sırt yüzgeciyle aynı olduğunu söyledi.

Sırt yüzgeci, yunusun parmak izine benzer; her yüzgecin kendine özgü çentikleri, çıkıntıları ve pigmentasyonu vardır.

Erkek şişe burunlu yunusların "birbirlerini ısırarak" iletişim kurduğunu söyleyen uzman, "İnsanlara zarar vermeye çalışmıyorlar, ancak yunusların insanlarla iletişim kurma yolunu kullanıyorlar," dedi.

"CİNSEL YÖNDEN HAYAL KIRIKLIĞI OLABİLİR"

Başka uzmanlar ise aynı hayvanın bu saldırıların arkasında olabileceğini ileri süren çeşitli teoriler ortaya attılar, bunların arasında cinsel arzu da var.

Yunuslarla ilgili bir projenin baş araştırmacısı olan biyolog Dr. Simon Allen, "Şişe burunlu yunuslar oldukça sosyal hayvanlardır ve bu sosyallik çok fiziksel yollarla ifade edilebilir."

"İnsanlarda ve diğer sosyal hayvanlarda olduğu gibi, hormonal dalgalanmalar, cinsel hayal kırıklığı veya egemen olma isteği yunusu etkileşime girdiği insanlara zarar vermeye itebilir. Çok güçlü hayvanlar oldukları için bu durum insanlarda ciddi yaralanmalara yol açabilir." dedi.

Dr. Allen, yunusun "kendi toplumundan dışlanmış ve alternatif bir arkadaşlık arayışında olabileceğini" sözlerine ekledi.