Dostluğu Pekiştirdiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38.kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde masterler dostluk karşılaşması yapıldı. Cumhuriyet bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde adamıza gelen Londra Türk master takımı, KKTC masterler karması karşı karşıya geldi. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso stadında KKTC masterler karması ile Londra Türk Masterleri takımları arasında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını Londra Türk masterleri takımı ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada KKTC masterler karması attığı golle eşitliği sağlarken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Ülkemizde bulunan Londra Türk masterleri takımı dün Paşaköy 100.yıl stadında KKTC Cumhuriyet Meclisi takımıyla, 19 Kasım Cuma günü ise saat 15:00 de Güzelyurt Üner Berkalp stadında Güzelyurt masterler takımı ile dostluk maçları oynayacak.

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18/11/2021 14:38