Dostluk Grubu Fuat Oktay tarafından kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi'nin "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu" heyeti Ankara’da temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapılan görüşme 45 dakika sürdü.

Cumhuriyet Meclisi KKTC-TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu başkanığındaki heyette UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı.

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28/06/2022 15:12