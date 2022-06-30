Dostluk Grubu heyeti Ankara temaslarını tamamladı

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30/06/2022

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Dostluk Grubu heyeti Ankara temaslarını tamamladı

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) davetiyle Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Türkiye Dostluk Grubu heyeti temaslarını tamamladı. 

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığındaki heyet son olarak Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ı ziyaret etti. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, Türkiye Dış politikası hakkında heyet üyelerine güncel bilgiler verildi. 

Ankara temaslarına salı günü başlayan Dostluk Grubu heyeti, Anıtkabir’i ziyaret etmiş, TBMM Türkiye KKTC Dostluk Grubu başta olmak üzere TBMM bünyesinde faaliyet gösteren Türk Dünyasına mensup ülkelerin dostluk grupları ve TBMM Dış İlişkiler Komisyonu  ile toplantılar gerçekleştirmişti. 

Heyet ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilmiş ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım ile bir araya gelmişti. 

Heyette UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve YDP  Milletvekili Talip Atalay’ın yanı sıra Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat bulunuyor. 

Heyetin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor. 

30/06/2022 10:43
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TAGS: Dostluk Grubu, Ankara
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