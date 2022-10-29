"Dostun evi gönüllerdir" Temalı Gönül Ziyaretleri Devam Ediyor

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29/10/2022

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"Dostun evi gönüllerdir" Temalı Gönül Ziyaretleri Devam Ediyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve İyilik Derneği iş birliğinde Güzelyurt ve Mesarya' da köyler ziyaret edildi.

İyilik Derneği Başkanı Mehmet Güneş ve İyilik Gönüllülerinin katıldığı ziyaretlerde İyi günde kötü günde, her zaman  muhabbetle  yardımlaşma  ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

 İyilik Derneği Başkanı Mehmet Güneş,  başkalarının dertleriyle dertlenmenin  iyilik medeniyetinin temel çalışmalarından biri olduğu belirtti.

 Vatandaşlara ziyaretlerde Kıbrıs Türk Kültürüyle ilgili ürünler dağıtılırken, çocuklara da hediyeler verildi.

29/10/2022 21:20
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TAGS: "Dostun evi gönüllerdir" Temalı Gönül Ziyaretleri Devam Ediyor
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