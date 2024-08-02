Douglass'a 2 dakika 19 saniye yetti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 200 metre kurbağalama kategorisinde finaller yapıldı. ABD'li yüzücü Kate Douglass, 2 dakika 19 saniye 24 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

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02/08/2024

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Douglass'a 2 dakika 19 saniye yetti

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda ABD'li yüzücü Kate Douglass, 2 dakika 19 saniye 24 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanan Güney Afrikalı yüzücü Tatjana Smith, 2 dakika 19 saniye 60 saliseyle gümüş madalya kazandı.

Hollandalı sporcu Tes Schouten ise 2 dakika 21 saniye 5 saliselik derecesiyle bronz kazandı. 

02/08/2024 11:25
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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