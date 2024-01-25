Doukara'lı Moritanya ikinci tura yükseldi

Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasındaki müsabakalar sona ererken Mağusa Türk Gücü'nün golcüsü Souleymane Doukara'nın forma giydiği Moritanya en iyi grup 3.'leri arasında yer alarak son 16'ya kalmayı başardı.

Grupta ilk iki maçında Burkina Faso ve Angola'ya mağlup olan Moritanya Cezayir'i mağlup ederek ikinci tur vizesini aldı.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak son 16 turunda Moritanya, Yeşil Burun Adaları ile 29 Ocak Pazartesi günü karşılaşacak.

Bu durumda AKSA Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında MTG ayni gün Çetinkaya ile karşılaşacak ve Souleymane Doukara'dan yoksun maça çıkacak. Moritanya'nın bu turu geçmesi durumunda çeyrek final karşılaşması 3 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Mağusa Türk Gücü'nde Çetinkaya karşısında sarı kart cezalısı kaleci Ufuk Şimşek de forma giyemeyecek.

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