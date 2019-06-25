Döveç Group 2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne Katıldı

Londra’da düzenlenen “2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali”, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere Kıbrıs Türk kültür ve sanatıyla dolu bir gün yaşattı.

Londra’da ikincisi düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi.

İngiltere’de yaşayan çocuklara ve gençlere Kıbrıs Türk kültürü ve sanatının tanıtılmasını ve yaşatılmasını amaçlayan festival, Kuzey Lee Valley Athletics Centre’de gerçekleşti.

Bu sene oldukça yoğun katılımcı sayısı ile dikkat çeken 2.Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivalinde yer almak, Döveç Group ailesi olarak bizlere çok büyük mutluluk kaynağı oldu.

Bu özel festivalde mevcut ve potansiyel müşterilerle bir araya gelmek, yeni projeler üzerine konuşmak bizleri çok mutlu etti. Festival süresince bizleri yalnız bırakmayan, standımıza yoğun ilgi gösteren, ziyaret eden Tüm Kıbrıs Türklerine ve Kıbrıs Hayranlarına teşekkür ederiz.