Döveç Group Ana Sponsorluğunda Ödüllü Satranç Turnuvası Devam Ediyor

27 Temmuz tarihinde başlayan, Sertbay Satranç Akademisi ve Çanakkale Satranç Kalesi işbirliği ile düzenlenen satranç turnuvası devam ediyor.

Düzenli olarak sosyal sorumluluk projelerine imza atan, sporu ve sporcuyu destekleyen Döveç Group bu kez bir satranç turnuvasını ana sponsor olarak destekliyor.

Başlangıç hamlesini Döveç Group Yönetim Kurulu Üyesi Buğçen Döveç’in yaptığı, Döveç Group Direktörlerinden Küpran Döveç’in de başlangıç seromonisine katıldığı turnuvada 4 farklı kategoride 72 sporcu mücadele ediyor.

Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Açık Kategoride 5’er tur üzerinden gerçekleşen müsabakalar Ulusal Kuvvet Derecesine etki ederken turnuvanın ödül töreni 1 Ağustos Pazartesi günü Sertbay Satranç Akademisi lokalinde gerçekleşecek.

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30/07/2022 11:03