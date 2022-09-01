Döveç Group Ay Işığı Yaşlı Bakımevini Ziyaret Etti

Döveç Group, düzenli olarak gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Mağusa bölgesinde bulunan Ay Işığı Yaşlı Bakım Evini ziyaret eden Döveç Group personeli yaşlı bakım evinin ihtiyaçlarına destek olurken bakım evinin daimi misafirleri ile vakit geçirdi.

Bakımevi çalışanları ve sakinleri Döveç personeli tarafından verilen çiçekler ve hediyeler karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

Etkinlik ile alakalı konuşan Döveç Group Yönetim Kurulu asistanı Nahide Paşa etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede; “Yaşlılar, büyüklerimiz bizlerin en önemli değerleridir. Yalnız bugün değil her gün onların hatırlanması, ihtiyaçlarının giderilmesi bizlerin görevidir. Bu bağlamda bu sosyal sorumluluk projesinin tüm KKTC’de yaşlılara ve özel gereksinimli bireylere karşı farkındalık oluşturmasını temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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01/09/2022 16:01