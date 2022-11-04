Döveç Group Can Dostlarımızı Unutmadı

Sosyal Sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Döveç Group bu kez can dostlarımızın yanındaydı.

Mağusa Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Döveç Group çalışanları barınağa mama bağışında bulnarak sevimli dostlarımız ile vakit geçirdi.

Döveç Group tarafından başlatılan #dovecilesendesahiplen kampanyası hakkında barınak yetkililerine bilgi veren Döveç Group çalışanları ayrıca sahiplendirme ve barınak ihtiyaçları hakkında yetkililer ile istişarelerde bulundu.

#dovecilesendesahiplen

Döveç Group’tan yapılan açıklamada 31 Aralık 2022 tarihine kadar Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinden köpek sahiplenen ilk 5 hayvanseverin Courtyard Delicious restaurantta çift kişilik yemek kazanacağı bildirildi.

Yakın ilgilerinden dolayı barınak yetkililerine teşekkür eden Döveç Group çalışanları sevimli dostlarımıza destek olmak, barınak ihtiyaçlarına ve sahiplendirmeye karşı toplumdaki farkındalığı artırmak için çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Toplumun tüm kesimlerinin canlı dostlarımıza ev sahipliği yapan bu barınakları ziyaret etmeye ve destek olmaya davet etti.

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04/11/2022 09:01