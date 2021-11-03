Döveç Group Can Dostlarımızı Unutmadı

Döveç Group Sosyal Sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atan Döveç bu kez can dostlarımızı ziyaret etti. Döveç Group çalışanları tarafından Gazimağusa Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine yapılan ziyarette barınakta bulunan sevimli dostlar ile vakit geçirilip mama desteğinde bulunuldu.

Gazimağusa Belediyesinin girişimleri ile gerçekleştirilen ziyarette Döveç Group çalışanları can dostlarımıza oldukça yakın ilgi gösterdi. Sevgi ve ilgi ile etrafa neşe saçan can dostlarımız ile keyifli bir zaman geçirildi. Mağusa Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri ile sahiplendirme ve barınak ihtiyaçları hakkında istişarede bulunuldu

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İlgilerinden dolayı Gazimağusa Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teşekkür eden Döveç Group çalışanları, tek beklentileri sevgi ve ilgi olan can dostlarımızı ziyaretteki temel amacın toplumda pozitif farkındalık yaratmak olduğuna değindi. Bu merakla yeni yuvalarını bekleyen dostlarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmemiz ve olanağı olan herkesin bu sevimli canlıları sahiplenmesi gerektiği vurgulandı.

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03/11/2021 15:29