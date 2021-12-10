Döveç Group Kıbrıs’taki IREC Sertifikası Alan İlk İnşaat Şirketi Oldu

Döveç Group 2019 Yılı’nda Aslan Köy’de 20 Dönümlük bir alanda 3336 adet 330 Watt güneş panelinden 1100 kWp gücünde elektrik üreten Güneş Enerji Santrali kurmuştu.

Döveç 365 günlük periyotta yaklaşık 400 konuta yetecek 2 milyon kWs elektrik enerjisi üretebilen, yılda 62000’nin üzerinde ağacın temizleyebileceği kadar karbondioksit emisyonunu önleyen enerji santralini uluslararası IREC Sertifikası ile belgeleyerek çevreye duyarlılığını akredite etti. Böylelikle Döveç Group Kıbrıs'ta yenilenebilir enerji kullanımını uluslararası düzeydeki bir sertifika ile belgeleyen inşaat sektöründeki ilk firma oldu.

REC (Yenilenebilir Enerji Sertifikası), yenilenebilir kaynaklar tarafından üretilen bir megavat saatlik (MWh) enerji üretiminin çevresel özelliklerini temsil eden bir Enerji Nitelik Sertifikası (EAC) türüdür. I-REC yenilenebilir enerji sertifikası GHGP, CDP ve RE100 gibi Dünya’nın önde gelen önemli raporlama kuruluşları tarafından güvenilir ve denetlenebilir bir değerlendirme kuruluşu olarak kabul edilmektedir.

Sağlıklı yaşam, çevreye karşı duyarlılık ve sosyal sorumluluk bilinciyle” fidan dikme etkinlikleri düzenleyen, doğal alanları temizleme aktivitelerine öncülük eden, malzeme seçimlerinde çevre ile etkileşime özen gösteren, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına önem veren Döveç Şirketler grubu şimdi de tükettiği enerjinin %100'ünü sıfır karbonlu yeşil enerji kaynaklarından karşıladığını uluslararası bir sertifika olan I-REC ile belgelendirmiş oldu.

Döveç Group Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Döveç şirket olarak “Geleceğe Temiz Bir Nefes” vizyonu ile çevreye karşı sorumluluklarını mümkün olduğunca en üst düzeyde yerine getirmek için sürekli çalıştıklarını ifade etti. Aslanköy’de hayata geçirdikleri güneş enerji santralinin yılda 1,400,000 kg değerinde karbondioksit salınımını önlediğini belirtti. Ayrıca tüm Döveç Group şirketlerinin tükettiği elektrik miktarının yenilenebilir enerji ile karşılandığına dikkat çekti. Döveç Güneş Enerji Santralinin kurulumunu gerçekleştiren BAR-ER Enerji Ltd’ye ve I-REC Sertifikalandırma sürecinde çözüm ortağı olan Powertech Engineering & Consultancy Ltd.’ye KKTC'de Yeşil Enerji Sertifikalarının gelişmesine yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



10/12/2021 15:57