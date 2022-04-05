Döveç Group Sokaklardaki Can Dostlarımızı Unutmadı

Sosyal sorumluluk projelerini düzenli bir şekilde gerçekleştiren Döveç Group 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nde sokaktaki can dostlarımız ile buluştu. Sevimli dostlarımız ile eğlenceli vakit geçiren Döveç Group Ailesi, onlarla oyunlar oynadıktan sonra karınlarını doyurup, can dostların vakit geçirdikleri alanları temizledi.

Hollandalı sokak hayvanları vakıflarının girişimiyle 2010'da ilan edilen bu günde 12 yıldır sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekiliyor. Bugünün anlam ve önemiyle yola çıkan Döveç Group Şehir Merkezinde ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin belirli noktalarında mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Evimize bir dost sahiplenmek isterken öncelikle sokakta bulunan birbirinden sevimli dostlarımız olduğunu ve sıcak bir yuvaya ihtiyaç duyduklarını unutmamamız gerektiğini belirten Döveç Group ’’Sokakta bulunan canlarımızın sevgi dolu bakışları ile içlerinin ısındığını’’ dile getirdi. Döveç Group çalışanları havaların ısınması sebebiyle sokakta yaşayan hayvanların su ihtiyacının artacağını ve bu noktada herkesin bilinçlenmesi gerektiğini belirtirken, beslenme noktalarına ya da evlerinin yakınına bir kap mama ve su bırakılması için halka sosyal çağrıda bulundu. Toplumda farkındalık yaratmayı da amaçlayan bu etkinlik sonunda sadece özel günlerde değil, her gün sokaktaki dostlarımız ile ilgilenmemiz, bir kap mama bir kap su bırakmayı alışkanlık haline getirmemiz ve eğer imkanımız var ise kendi yuvamızı dostlarımıza açmamız gerektiği vurgulandı..

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05/04/2022 08:57