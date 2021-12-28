Döveç Group Yeni Yılı Cafe Down’da Kanatsız Melekler ile Kutladı

Döveç Group sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında yeni yılı Cafe Down’da kutladı. İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne yapılan ziyarette yürekler ısındı, yüzler gülümsedi. Döveç Group çalışanları kanatsız melekler ile eğlenceli vakit geçirirken Cafe Down’da öğrenciler tarafından hazırlanan kahveler keyifle yudumlandı. Çalınan müzikler eşliğinde dans gösterileri sergilendi. Hep birlikte voleybol, futbol, langırt ve masa tenisi oynandı. Döveç Group Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerine hazırladıkları hediyeleri takdim etti.

Döveç Group kuruluş misyonu kapsamında toplumda farkındalık düzeyini artırma, paylaşma ve sürdürülebilir bir yaşam oluşturma ilkeleri gereği bir çok alanda sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Döveç Group çalışanları düzenli olarak kanatsız melekler ile bir araya geliyor. Yeni yıl öncesi İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne yapılan ziyaretler şirkette adeta geleneksel hale geldi. Bu sene de yeni yıl yaklaşırken Cafe Down’da eğlenceli dakikaların yaşandığı bir etkinlik düzenlendi.

Döveç Group Direktörü Burçin Döveç şirket olarak topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilincinde olduklarını, bu misyonla sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Yardımlaşmanın, paylaşmanın, bir kalbe dokunabilmenin yaşattığı duyguların paha biçilemez olduğuna değindi. Bir çok alanda sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini vurgulayan Döveç, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine ve öğrencilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

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28/12/2021 11:49