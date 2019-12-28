Döveç Group Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı

Döveç Group 2019’a veda, 2020’ye merhaba etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında tüm birim personelleri bir araya geldi. Personel Başarılı geçen bir yılın yorgunluğunu hep birlikte eğlenerek attı. Gerçekleştirilen çekiliş sonucunda karşılıklı hediyeler takdim edildi. Personelin doyasıya eğlendiği etkinlikte geleneksel yeni yıl pastası kesildi. Şirket direktörlerinin 2019’u değerlendirdiği buluşmada 2020 hedefleri ve beklentiler konuşuldu. Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç yıl boyu gösterilen performanstan dolayı tüm personele teşekkür etti.

28/12/2019 14:25