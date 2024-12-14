Döveç Group'dan Eğitimde farkındalık ve Destek: Geleceğe Umutla Hazırlıyoruz

Döveç Group, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda eğitim gören özel çocuklarımızın el emeğiyle hazırladığı eserlerin sergilendiği kermes etkinliğine katılarak hem anlamlı bir projeye destek oldu hem de özel eğitime verdikleri önemi bir kez daha ortaya koydu. Sergilenen eserler, çocuklarımızın yaratıcılıklarını ve yeteneklerini gözler önüne sererken, bu tür projelerin desteklenmesinin toplumsal sorumluluğun önemli bir parçası olduğu mesajı verildi.

Etkinlik, özel çocuklarımızın eğitimine ve geleceğe hazırlanmasına yönelik farkındalık oluşturma açısından büyük bir önem taşıdı. Çocuklarımızın hayata özgüvenli ve mutlu bir şekilde katılmaları için bu tür çalışmaların artırılması gerektiği vurgulanırken, kermesin ailelere de önemli bir moral ve motivasyon kaynağı olduğu ifade edildi.

Döveç Group, bu tür sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle diğer kişi ve firmalara da örnek olmayı amaçlıyor. Grup, özel çocuklarımızın yaşamlarına dokunarak hem onların gelişimine hem de ailelerinin yükünü hafifletmeye katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti. Bu değerli çalışmalara verilen desteğin, geleceğin güçlü ve mutlu bireylerini yetiştirmek adına atılan en önemli adımlardan biri olduğu dile getirildi.