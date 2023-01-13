Döveç Group’tan Anlamlı Yardım

Döveç Group Mağusa ve İskele bölgesinde ihtiyaç sahibi çocuklar için mont yardımında bulundu.

Yağmur ve artan soğukların etkisini gösterdiği günlerde, bölge okulları işbirliğinde gerçekleştirilen mont dağıtımı, Döveç Group’un sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, bölgeden kazandığını bölgeye geri verme misyonunun bir parçası olarak gerçekleşti.

Eğitim, sağlık ve spor başta olmak üzere bir çok alanda topluma katkı sağlayan Döveç Group, önümüzdeki günlerde genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, özelde ise İskele bölgesine bir okul kazandıracak.

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13/01/2023 14:49