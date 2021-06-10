Döveç Group’tan Büyük Başarı

Döveç Group’un ödüllü projesi Courtyard Long Beach’te satış tamamlandı. Pandemi şartlarına rağmen 24 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanan 420 konutlu proje konut sahiplerine teslim edildi. Teslim süresi öncesinde Courtyard’ta satışlar %100’e ulaştı. Yatırımcılara koçan teslimleri de yapılmaya başlandı. Henüz tamamlanmadan yatırımcısına %45’e varan oranlarda kazanç sağlayan kompleks, içerisinde bir çok sosyal alan barındırıyor. Courtyard’da bulunan açık-kapalı havuz, spa, fitness, hamam, sauna, buhar odası, güzellik merkezi, kids club, bar ve restaurant müşterilerine 5 yıldızlı otel konforu sunuyor.

Döveç Construction, uluslararası bilinirliği ve yetkin jüri heyetiyle Kuzey Kıbrıs’ın en iyilerini ödüllendiren Propertync Awards tarafından 2019’da En İyi İnşaat Şirketi seçilmiş, aynı törende Courtyard Long Beach de En İyi Yeni Proje Ödülü’ne layık görülmüştü. Projenin tamamlanmış hali de görenlerden büyük övgü alıyor. Öyle ki gerçeği 3D görsellerinden daha güzel olan ender projelerden biri diyebiliriz. Courtyard şimdilerde ise kapılarını kısa dönem kiralama yapmak isteyen misafirlerine açtı. Resepsiyonu, profesyonel otel kadrosu, müşteri ilişkileri ve otel konforunda daireleri ile misafirlerine harika bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Courtyard hakkında daha detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için www.cyprusjourney.com ‘u ziyaret edebilirsiniz.

Döveç Group Direktörü Burçin Döveç bulunduğu bölgeye değer katacak bir proje hayata geçirmeyi hedeflediklerini ve yoğun bir çalışma temposuyla Courtyard Long Beach’te sona gelindiğini söyledi. Projeyi gören herkesten mükemmel tepkiler aldıklarını belirten Döveç, günlerce çalışıp nitelik, estetik, güven, konfor açısından projeyi özveriyle tasarlayan vizyoner mimar, iç mimar, mühendis kadrosuna; Zorlu koşullarda gece gündüz çalışan, alın terini hiçbir zaman esirgemeyen, 2 kez tam kapanma yaşanmasına rağmen 24 ay gibi kısa bir sürede projeyi tamamlayan şantiye ekibimize; 2 Yıl’dan daha kısa bir sürede tüm ambargolara rağmen 20 farklı ülkeden bir çok yatırımcıya ulaşarak 422 konutun tamamının satışını başaran satış ve pazarlama ekibine; özenle çalışan muhasebe, satış sonrası destek ve tüm birimleri ile Döveç Group ailesine, çözüm ortaklarına, emeği geçen herkese ve yoğun çalışma saatlerinde hep yanında olan ailesine böylesine güzel bir eser ortaya çıkarttıklarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Her şey Hayaldi, Sayenizde Gerçek Oldu.

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10/06/2021 11:06