Döveç Group’tan İskele’ye İmza Proje

Döveç Group tüm Dünya’nın ekonomik zorluklarla boğuştuğu pandemi dönemine rağmen yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Bugün tüm dijital platformlarda İskele’nin sembol yaşam noktalarından biri olacak Long Beach Panorama tanıtıldı. Eşsiz deniz manzarası, ezberleri bozan mimarisi ve sosyal alanları ile bu proje bölgede fark yaratacak. Long Beach sahilinin tam karşısında tamamı kesintisiz deniz ve sahil manzaralı 111 daireden oluşan Panorama bundan sonra bölgede yapılacak gelişmelere yakalanması zor bir örneklem oluşturacak.

İki bloktan oluşan ve 13 katlı olarak tasarlanan binanın Zemin katında bir ortak havuz, bir restoran/café bar, lobby, gym, fitness salonu, oyun odası ve çok amaçlı salon ile çatı katında 360 derece, adı gibi panoramik manzaralı roof bar/restoran, infinity havuz, Long Beach Panorama’yı benzerlerinin ötesine taşıyarak, bölgedeki lüks ve yüksek nitelikli tatil evlerine gerçek bir rezidans konsepti ile yeni bir tanımlama getiriyor.

Projenin lokasyonu, imar kuralları gereği 2 kat olarak belirlenen sahile parallel şeridin hemen sınırında ve denizden 180 metre uzaklıkta, iki dakika yürüyüş mesafesinde yer alıyor. Zemin katında yer alan ortak kullanım kapalı alanları sayesinde birinci kattan itibaren tüm daireler denize doğru yönlendirilmiş ve manzara alacak şekilde tasarlanmıştır. Çevresindeki 100 metrelik çember içerisinde yer alan market, balık restoranı ve park alanı sayesinde Long Beach’in tam kalbinde bir yaşam kurgusu, yüksek nitelikli bir yaşama kalitesine katkı koyacak.

İkonik tasarımı ve ana arter ile tüm açılardan algılanabilen dinamik bina formu, Panorama Long Beach’i bölgenin tam merkezindeki simgesi olmaya aday hale getirmiştir. Bölgedeki yüksek katlı bina dokusunun geleneksel prizmatik formlarına meydan okuyan, başka bir mimarlık ve başka bir tasarımın mümkün olabileceğini, bölgedeki gelişimler arasındaki rekabette, çıtayı birden bire çok yukarılara çekerek, bir tasarım manifestosu oluştururcasına ortaya koyan Long Beach Panorama, bundan sonra bölgede yapılacak gelişmelere yakalanması zor bir örneklem oluşturmayı hedefliyor.

A blokta bulunan tüm daireler direk olarak deniz yönüne doğru konuşlandırılarak manzaradan maksimum düzeyde yararlanırken, güney uçta teraslanarak yükselen daireler Mağusa Maraşa kadar olan koyun muhteşem manzarasına bakıyor. Geniş teraslar, buralarda sunulan jaquzee ve hottub opsiyonları, sınırlı sayıdaki kat penthouselarında kullanıma sunulmuştur. Panorama’da güneşin denizin üzerinden doğuşu, erken kalkabilenler için eşsiz ve kartpostallara konu görüntüler sunacak. Çatı terasında yer alan tüm donatılara, direk olarak her iki bloğun asansör ve merdivenlerinden direk olarak ulaşmak mümkündür.

B blokta da tüm daireler yine Mağusa körfezine doğru kesintisiz ve hiçbir zaman kapanmayacak bir manzaraya yönlenirken, denize doğru teraslanan dairelerin geniş açık balkonları doğrudan denizden doğan güneşe ve eşsiz güzelliği ile karpaz burnuna kadar adanın en güzel koyunun manzarasına yönlendirilmiştir. Buradaki her bir daire penthouse niteliğinde olup geniş teraslarda yeşillendirmeler, jaquzee ve hottub opsiyonları kullanıcılarına sunuluyor. Çift merdiven ve asansörü bulunan bu bloktaki tüm daireler de yine çatı terasındaki havuz ve restoran/bar a direk olarak ulaşabilir.

A ve B blok arasına asılmış çelik köprü/teraslar üçüncü, altıncı ve dokuzuncu katlarda yer alan dubleks 4+1 dairelerin hizmetine sunulurken, hem doğudan hem de batıdan, gün doğumu ve gün batımı manzaralarının mutlak hakimiyetine sahiptir. Aynı zamanda batıdan esen serin rüzgarlar da bu özel daireleri daha da donanımlı hale getiriyor.

Çatı terasında açılır kapanır pergola ve kademeli düzenlenmiş teras alanı sayesinde hem havuzun yaz kış kullanımı, hem de havuzun doğu ve güney yönlerinde infinity taşması sayesinde 13. Katta deniz ile birleşen bir yüzme keyfi kullanıcıların hizmetine sunulacak. Yaz akşamları açık hava sineması ve yıldızları izlemek için gökyüzü teleskobu eşsiz deneyimler ve Long Beachin kalbinde sizi konum olarak en güzel yerden aksiyonun bütününü izlemeye ve onun tam ortasında konuşlanmaya davet edecek.

Long Beach Panorama, konumu ve hedeflediği modern lüks rezidans niteliğine uygun tasarım iç mekanları ve üst sınıf yapı malzemelerini de bünyesinde barındırır. Büyük ebatlı porselen seramikler, ankastre duş sistemleri, walk in duşlar, granit mutfak tezgahları ve lüks ahşap kapak alternatifleri bunlardan bazılarıdır. Islak hacimlerde elektrikli yerden ısıtma ve asma tavanlar içerisine gizlenmiş kanallı soğutma sistemleri lineer menfezler ile modern tasarım konseptini destekler niteliktedir.

Zemin katta yer alan ve 220 m2 alana sahip yüzme havuzu ve çocuk havuzu etrafında geniş teraslar, bir kafe/restoran/bar ve buradan ulaşılabilen bir roof bar havuz etrafına hizmet verir. B blok altında konuşlandırılmış ortak oyun alanları, gym, spa, fitness/yoga salonu ile cep sineması, havuz etrafındaki teraslara doğrudan açılarak günlük kullanıma sunulur. Açık teraslar etrafında yer alan mini golf, çocuk oyun alanı, masa tenisi ve bilardo alanı ile bahçe satrancı aktif bir yaz sezonunu doya doya yaşayabileceğiniz mekanlar sunar.

24 saat güvenlikli giriş, lobby, resepsiyon ve concierge hizmetleri, güvenlik kameraları, her blokta ayrı yangın merdivenleri, tüm binada engelli kullanımına uygun asansör ve dolaşım düzenlemesi, standart olarak projeye entegre edilmiş özelliklerdendir.

Kalitenin standartlarını belirleyecek, erişilmesi zor bir seviye sunan Long Beach Panorama Lansman Fiyatları ile satışta.

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02/09/2021 09:25