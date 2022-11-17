Döveç Group’un Spora Katkıları Devam Ediyor
17/11/2022
Döveç Group, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında spora verdiği destek devam ediyor.
29 Ekim’de başlayıp 13 Kasım’da sona eren Birinci ve İkinci Lig karşılaşmaları sonucunda, Döveç Group’un ana sponsoru olduğu
Döveç-Çanakkale Satranç Takımı Birinci Lig şampiyonu oldu.
Sertbay Satranç Akademisinin İkinci lig şampiyonu olurken 3 hafta boyunca mücadele eden takımlardan dereceye girenler ise şöyle;
Birinci Lig
1- Döveç-Çanakkale Satranç Takımı
2- Deniz Plaza Spor Derneği
3- Girne Kalesi Satranç Derneği
İkinci Lig
1- Sertbay Satranç Akademisi
2- Yamaç Samani Satranç Derneği
3- İskele Belediyesi Satranç Kulübü