Döveç Gruop Çalışanlarıyla 1 Mayıs'ı Bedis piknik alanında kutladı

Döveç Group çalışanlarıyla birlikte 1 Mayıs'ı Bedis piknik alanında kutladı. 1 Mayıs'ta Bedis Piknik Alan doldu taştı.

Etkinliğe katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı açıklamada: '' Bugün 1 Mayıs bunun yanında da bahar bayramı tabi ki ama öncelikle işçi bayramı dolayısıyla yıl dönümü bugün. İşçiye vermiş olduğumuz önemin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi içerisinde 1 Mayıs işçi bayramını kutlayanlarla birlikte bizde bu etkinlik içerisinde kendilerine katılarak en iyi şekilde kutlamalarına yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla 1 Mayıs işçi bayramı herkese kutlu olsun, umarım kazasız belasız herkesin istediği ve dilediği bir şekilde kulama şansını yakalamış oluruz. Nice Bayramlara ifadelerini kullandı.

Döveç Group çalışanları piknik alanlarında müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. (MHA)