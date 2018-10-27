Döveç Grup’tan Kuzey Kıbrıs Kızılay’ına Kan Bağışı

Kızılay Haftası’nda Döveç Grup bu anlamlı projede yer alarak sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek adına şirket çalışanları ile beraber kan bağışında bulundu. Döveç Grup Direktörü Burçin Döveç’inde kan bağışında bulunarak projeye verdiği destek farkındalık yaratmak adına katkı sağladı.

Döveç Grup, Kuzey Kıbrıs Kızılayı ile böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi içinde bulunmanın ve gösterilen yoğun ilginin mutluluğunu yaşadığını belirtti.



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